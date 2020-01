Gestrande reizigers Eindhoven Airport kunnen weer de lucht in: twaalf vluchten worden ingehaald

Gestrande mensen ontwaakten donderdagochtend op veldbedden in gangen van de luchthaven. Zij konden woensdagavond niet meer vertrekken vanwege de weersomstandigheden en werden op het vliegveld opgevangen.



Woordvoerder Gijs Vrenken meldt donderdagochtend dat het het normale vliegschema op de luchthaven kan worden hervat, de eerste reguliere vluchten vertrekken om zeven uur naar Stockholm en Krakau. Inmiddels klinkt er weer informatie uit de luidsprekers en staan er rijen bij de incheckbalies.



300 logés

De woordvoerder geeft aan dat het eerste vliegtuig met gestrande passagiers donderdagochtend om negen uur kan vertrekken, de laatste vlucht vertrekt vanavond om zeven uur. "De twaalf gecancelde vluchten, worden ingepland tussen de reguliere vluchten."



Het was een unieke nacht voor medewerkers van de luchthaven. "Het is de eerste keer dat we in de nacht open zijn", zegt Vrenken. "Normaal gesproken zijn we dicht tussen twaalf en vijf uur. Maar vannacht hadden we driehonderd logés."





Haperingen in vliegschema

Het normale vliegschema kan donderdagochtend haperingen bevatten omdat er niet gevlogen kan worden met vliegtuigen die woensdagavond ook niet konden landen op de luchthaven, legt de woordvoerder uit. "In de loop van de dag zal dit zich herstellen."

De woordvoerder adviseert reizigers die donderdag een vlucht hebben geboekt, eerst contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voordat zij naar Eindhoven Airport komen. Vrenken verwacht donderdag echter geen extreme drukte op de luchthaven.



Mist houdt aan

De eerste vluchten zijn dan vertrokken vanaf Eindhoven Airport donderdagochtend. Volgens Buienradar blijft de mist voorlopig nog aan en lost die pas donderdagmiddag op.



Woordvoerder Vrenken is er niet helemaal gerust op: "Afgelopen dagen ging het tot half tien goed en dan zie je dat de mist weer enorm snel optrekt. Met alle gevolgen van dien, voor ons en voor de luchtvaartmaatschappijen."







Vijftig vluchten geannuleerd

Het vliegveld heeft al sinds woensdagochtend veel last van het weer. In totaal zijn zeker vijftig vluchten geannuleerd of uitgeweken naar andere luchthavens vanwege de extreme dikke mist.

Rond halfzes werd het vliegverkeer woensdagavond even hervat. Een aantal vliegtuigen kon weer landen en een enkel vliegtuig kon opstijgen. Later nam de mist weer toe en dus werd alles weer noodgedwongen stilgelegd.

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Mediaprodukties



