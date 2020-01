Vliegtuigen vanaf Eindhoven Airport gaan weer de lucht in, gestrande reizigers wachten af

Driehonderd mensen hielden vannacht de informatieborden op de luchthaven goed in de gaten. Zij konden woensdagavond niet meer vertrekken vanwege de weersomstandigheden en werden op het vliegveld opgevangen.



Woordvoerder Gijs Vrenken meldt donderdagochtend dat het het normale vliegschema op de luchthaven kan worden hervat. De eerste vluchten vertrekken om zeven uur naar Stockholm en Krakau.



Wachten op informatie

Dat betekent niet dat de gestrande reizigers direct kunnen vertrekken. "Zij zitten nu nog letterlijk op hun veldbedden op informatie te wachten van hun luchtvaartmaatschappijen." Volgens de woordvoerder zijn dat Transavia, Ryan Air en Wizz Air. "Het kan zijn dat zij bussen inzetten en de passagiers alsnog naar een andere luchthaven worden gebracht. Ook is het mogelijk dat er een leeg toestel naar Eindhoven wordt gevlogen."



Haperingen in vliegschema

Het reguliere vliegschema kan haperingen bevatten omdat er niet gevlogen kan worden met vliegtuigen die woensdagavond ook niet konden landen op de luchthaven, legt de woordvoerder uit. "In de loop van de dag zal dit zich herstellen."



De woordvoerder adviseert reizigers die donderdag een vlucht hebben geboekt, eerst contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voordat zij naar Eindhoven Airport komen. Vrenken verwacht echter geen extreme drukte vandaag op de luchthaven.



Gestrande reizigers slapen op veldbedden. (foto: Sem van Rijssel)



Vijftig vluchten geannuleerd

Het vliegveld heeft al sinds woensdagochtend veel last van het weer. In totaal zijn zeker vijftig vluchten geannuleerd of uitgeweken naar andere luchthavens.

Rond half zes werd het vliegverkeer woensdagavond even hervat. Een aantal vliegtuigen kon weer landen en een enkel vliegtuig kon opstijgen. Later nam de mist weer toe en dus werd alles weer noodgedwongen stilgelegd.

