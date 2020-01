Natte neuzen, hardlopen en nog drie weekendtips om het nieuwe jaar in te luiden!

Super Springkussen Festijn in Westerhoven (zaterdag)

Duizend vierkante meter aan springkussens in alle soorten en maten. Dat is de omvang van het Super Springkussen Festijn in sporthal de Koolakkers in Westerhoven. Vanaf elf uur zit er voldoende lucht in de springkussens om er eens flink op los te gaan. In de hal staan opblaasbare kastelen, klimwanden, stormbanen, pannaveldjes etc. Een mooie gelegenheid om het teveel aan energie kwijt te raken.

Het festijn duurt tot vijf uur uur en de entree bedraagt zeven euro. Voor begeleiders en volwassenen is het vrij entree. De sporthal vind je aan de Koolakkers nummer 5. Reis je met het openbaar vervoer, plan dan hier je route.

Natte neuzen nieuwjaarstrail in Herpen (zaterdag)

Hardlopen met je aangelijnde hond? Dat kan tijdens de Natte Neuzen Nieuwjaarstrial aanstaande zaterdag in Herpen. In natuurgebied Herperduin zijn routes uitgezet die verschillen in zwaarte en gaan over meerdere afstanden. De afstanden variëren van 4,5 tot en met 18 kilometer. De start is bij de Kriekeput aan de Schaijkseweg 3a in Herpen (gemeente Oss).

De wedstrijden beginnen om negen uur en duren tot twee uur in de middag. Het inschrijfgeld is vijf euro en de opbrengst gaat naar CliniClowns. Dit is de snelste route naar de start.

Vaartocht in Werkendam (zondag)

In de Biesbosch is elke zondagmiddag een speciale vaartocht met als thema de bijzondere rol die de Biesbosch speelde tijdens de bevrijding van Nederland. Het verzet (de liniecrossers) bracht vanuit het natuurgebied documenten, militaire gegevens, medicijnen en mensen van en naar bevrijd gebied. In het gebied werden schepen en mensen verborgen gehouden in de vele geulen en kreken. De vaartocht vertrekt vanaf het Biesbosch MuseumEiland naar het Brugje van St. Jan. Daar werden tijdens de oorlog Duitsers overmeesterd en gevangengenomen. Tijdens de tweeënhalf uur durende vaartocht vertelt de schipper verhalen uit die tijd. De boot vertrekt om halftwee vanaf de Hilweg 2 in Werkendam. De rondvaart kost 21,50 euro per persoon. Kom je met het openbaar vervoer, plan dan hier je route.

Hardlopen in Boxmeer (zondag)

Op de eerste zondag in januari staat de 39e Olympia's Oliebollen Omloop op het programma. Om 10.00 uur wordt het eerste startschot gegeven en de laatste wedstrijd eindigt rond 13.00 uur. Het is een mooie gelegenheid om een start te maken met het kwijtraken van de overtollige decemberkilo's. De wedstrijden variëren van 400 meter tot en met 10 kilometer.

Wat ooit begon als een winterstopactiviteit voor de voetballers van Olympia is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal sportevenement. Het inschrijfgeld bedraagt drie euro (t/m 15 jaar) en vijf euro (16 jaar en ouder). Sportpark Pelzer vind je aan de Graafseweg 34 in Boxmeer. Kom je met de auto, bus, te voet of op de fiets? Dit is de route naar het sportpark.

Drie Wijzen uit het Oosten in Den Bosch

Driekoningen Intocht in Den Bosch (zondag)

In Den Bosch is het een goede traditie om op de eerste zondag van het nieuwe jaar de intocht van de Driekoningen te houden. Caspar, Balthasar en Melchior gaan op zoek naar het kindje Jezus in de kerststal van de Sint Janskathedraal. Ze volgen een ster en hebben cadeaus bij zich. Vanaf kwart voor vijf trekt het gezelschap met muziek en gezang richting de kerststal. Het kleurrijke schouwspel begint op de Markt in Den Bosch. Wil je de intocht van de Drie Wijzen uit het Oosten bijwonen dan is dit de route.