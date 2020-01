Waarom juist veel Brabanders een maand lang geen alcohol drinken

De reden dat er zoveel Brabanders meedoen aan de IkPas-campagne, zit volgens woordvoerder Sanne de Koning ingebakken in onze cultuur: "Brabant heeft een traditie van vasten. Brabanders zijn van huis uit gewend om af en toe een pauze in te lassen, ook na carnaval bijvoorbeeld. Dan is het makkelijker om ook in het nieuwe jaar te zeggen: ‘Ik drink een maandje niet’."

Ook speelt mee dat het hoofdkantoor van IkPas in Tilburg gevestigd is. De lijntjes zijn dus kort met bijvoorbeeld GGD en verslavingsinstellingen in de regio. "Met de GGD in Groningen hebben we natuurlijk ook best goed contact hoor, maar als we willen overleggen dan rijd je gewoon even naar de GGD. Dat is hier om de hoek."

IkPas begon vijf jaar geleden, aan een keukentafel, vertelt De Koning. "Er was wel aandacht voor alcoholgebruik bij jongeren onder de achttien, maar eigenlijk te weinig voor alcoholgebruik bij volwassenen. Daar wilden we iets aan doen." Inmiddels doen er elk jaar meer mensen mee. Vorig jaar stond de teller in Brabant op 3500 deelnemers, daar zit de organisatie nu al overheen. Inschrijven kan nog tot 6 januari.

Als je met alle nieuwjaarsborrels voor de boeg januari geen handige maand vindt om niet te drinken: ook na carnaval start de stichting een IkPas-campagne, in de vastentijd.