Moeders en dochters ontdekken Oorlogsmuseum Overloon

In 2019 trok het museum 15 procent meer bezoekers dan in 2018. Volgens Kennis komt dat doordat de oorlog vanwege het 75-jarige jubileum van de Brabantse bevrijding volop in de belangstelling stond. "We merkten dat er dit jaar opvallend meer bezoekers uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Polen waren."

Ook waren er afgelopen jaar veel activiteiten die extra publiek aantrokken. ''Zoals tijdens 'Museum in het Donker', waarin persoonlijke verhalen centraal stonden. Dat trok aanzienlijk meer moeders en dochters. Normaal zijn het vaker vader en zoon of opa en kleinzoon die langskomen.''

Fietsbrug door het museum

In 2020 worden er minder bezoekers verwacht: zo'n 125.000. Dat komt voornamelijk omdat er dit jaar geen 'Santa Fe Event' plaatsvindt. Dat is een tweejaarlijks evenement waar gasten kunnen meerijden in en op oorlogsvoertuigen. In 2020 zullen er wel veel mensen zijn die een korte impressie van het museum kunnen krijgen zonder een kaartje te hoeven kopen. Een fietsbrug die door het museum gaat, de eerste en enige ter wereld, gaat dit jaar open.