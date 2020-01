Petitie voor halvering veestapel zet kwaad bloed, initiatiefneemster online bedreigd

Op social media stromen de boze reacties, scheldpartijen en bedreigingen binnen nadat ze haar petitie voor halvering van de veestapel begin deze week online zette. Hanneke van Veghel groeide op in Gemert, op het Brabantse platteland. Bij iedere windrichting rook ze de stank van dieren, varkens, kippen en koeien. De Eindhovense is landbouwdeskundige weet waar ze over praat.

Vooral bij boeren heeft de actie van Hanneke kwaad bloed gezet. "Ze zouden met tweehonderd tractoren naar Eindhoven komen. Ik zal de koffie vast klaar zetten", grapt Hanneke. Maar ze heeft via Twitter ook intimiderende berichten en doodswensen ontvangen. Zoals 'Stomme trut, ze moeten jou halveren'. Hanneke is er niet van onder de indruk: "Iedereen kan zo makkelijk op social media anoniem van alles schrijven."

Juist in een tijd waarin de boeren massaal protesteren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet, komt Hanneke met haar petitie voor halvering van de veestapel. Ze wil de politiek in Den Haag een zetje in de goede richting geven. Hanneke is niet voor minder boeren, maar wel voor minder dieren. "Het systeem kraakt in zijn voegen. We slachten in Nederland elk jaar 650 miljoen dieren, 75 procent daarvan wordt geëxporteerd. De drinkwatervervuiling, het stikstofprobleem, het kan zo niet verder."

Hanneke zegt dat de veehouderij in zijn huidige vorm ontzettend vervuilend is. Ze doet de petitie in samenwerking met het Brabants burgerplatform, een groep mensen die constant in de stank zitten door de veehouderij en er vanaf wil. De petitie blijft nog twee maanden online staan. Daarna worden alle handtekeningen aangeboden aan politici in Den Haag.