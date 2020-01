Volop vallende sterren te zien, zet de wekker maar vast

Naar de hemel turen loont de moeite, zaterdagochtend vroeg, want er zal een overvloed aan vallende sterren te zien zijn. Vooral in het westen en zuiden van Brabant is de sterrenregen goed zichtbaar.

Volgens meteoroloog Reinout van den Born van Weer.nl zijn de vallende sterren van de Boötiden met het blote oog te zien, omdat er na de regen van vrijdag flinke opklaringen volgen. "Er is wel wat bewolking, maar daartussen zitten flinke gaten en dan is de sterrenregen prima te volgen."

65 vallende sterren per uur

Het fenomeen is in de nacht van de vrijdag op zaterdag zichtbaar. Tussen 6 en 8 uur zaterdagochtend zijn de meeste meteoren zichtbaar, ongeveer 65 per uur. Om twee uur 's nachts gaat het om zo'n 14 vallende sterren per uur en om vier uur zie je er ieder uur zo'n 30 voorbij vliegen.

Volgens Van de Born is het verschijnsel niet uniek. "Vallende sterren komen wel vaker voor, als een komeet een stofspoor achterlaat en die stofdeeltjes vervolgens de atmosfeer binnendringen. Soms zijn het er zoveel, dan zie je er iedere seconde één."