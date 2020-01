John Jorritsma de nieuwe burgemeester van Den Haag? 'Laat het speculeren maar beginnen'

De naam van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma zingt rond als nieuwe burgemeester van Den Haag. Volgens de Telegraaf zou hij een van de kandidaten zijn om het burgemeesterschap van de Hofstad op zich te nemen. Zelf wil Jorritsma er niet veel over kwijt: "Ik doe nooit publieke uitspraken over mijn ambities".

De Eindhovense burgemeester ziet er overigens wel de lol van in: "Toen ik naar Eindhoven kwam, was dat voor iedereen ook een complete verrassing. We leven in een land vol meningen, dus laat het speculeren maar beginnen".

Jorritsma: "Er is überhaupt nog geen profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld waarin de noodzakelijke kwaliteiten van eventuele kandidaten worden geschetst."

Ook commissaris van de Koning Wim van de Donk wordt genoemd als mogelijke opvolger van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Hij nam het burgemeesterschap over van Pauline Krikke, die opstapte na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het uit de hand gelopen vreugdevuur tijdens de nieuwjaarsnacht in Scheveningen, in 2018. Andere namen die rondgaan, zijn voormalig politici Edith Schippers en Alexander Pechtold.