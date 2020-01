Vijf verdachten van groepsverkrachtingen Den Bosch blijven langer in de cel

Vijf mannen uit Den Bosch en Rosmalen die worden verdacht van groepsverkrachtingen in Den Bosch, blijven langer in voorarrest. Vier mannen moeten van de raadkamer van de rechtbank negentig dagen langer vast blijven zitten. Een vijfde verdachte blijft nog zeker dertig dagen in de cel.

Volgens de raadkamer is de rechtsorde ernstig geschokt door de gebeurtenissen en zijn er 'voldoende ernstige verdenkingen van strafbare seksuele handelingen'. Het voorarrest van een 18-jarige verdachte is maar met dertig dagen verlengd en niet met negentig, omdat hij ten tijde van de verkrachtingen nog minderjarig was. De rechtbank wacht in zijn geval nog een rapport af van de jeugdreclassering.

De groepsverkrachtingen kwamen aan het licht toen drie minderjarige meisjes afzonderlijk van elkaar aangifte deden. Volgens de politie zou er veel geweld zijn gebruikt bij de verkrachtingen. Ook werden er foto's gemaakt.

De verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in een ruimte van een garagebedrijf aan de Orthen in Den Bosch. In totaal werden er acht mannen opgepakt op dinsdag 3 december. Ze zijn tussen 18 en 26 jaar oud.

Twee verdachten werden na enkele dagen al vrijgelaten. Later kwamen ook de 18-jarige eigenaar van het garagebedrijf en de vijf overige mannen op vrije voeten.

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie was het niet eens met hun vrijlating en ging in hoger beroep. De raadkamer besloot dat vijf van de mannen inderdaad terug de cel in moesten. "Volgens de raadkamer is er voldoende ernstige verdenking van strafbare seksuele handelingen om de vijf verdachten weer vast te zetten", viel te lezen in een persbericht.

De acht mannen die op 3 december werden opgepakt, zijn allemaal nog wel verdachten in de zaak.