Frans Bauer wandelde met lama's in Argentinië en bijna een miljoen mensen keken ernaar

Bijna één miljoen mensen keken donderdagavond naar de eerste aflevering van De Bauers in Argentinië. Het is de eerste keer dat het reisprogramma van Frans Bauer door RTL 4 wordt uitgezonden. De eerste aflevering bij de commerciëlen werd minder goed bekeken dan de vorige twee series, toen nog bij de TROS.

Frans en Mariska gingen eerder al op reis naar Amerika en China voor een televisieserie. Dit jaar was het tijd voor de tango en wandelen door het Andesgebergte. Dankzij 961.000 kijkers wist het programma wel een plekje in de kijkcijfer top 10 te bemachtigen.

Adembenemend

"Argentinië heeft ons enorm verrast. Het was een adembenemende reis met bijzonder mooie landschappen en geweldige steden en dorpjes. De mensen hebben een plek in ons hart gekregen. Het is een geweldige ontdekkingsreis geweest", zei Frans Bauer eerder.

De Bauers in Argentinië’ is elke donderdag te zien om halfnegen.