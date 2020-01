Opnieuw twee straatroven in Helmond, slachtoffer tegen zijn hoofd getrapt

In Helmond zijn donderdag in korte tijd twee mensen slachtoffer geworden van een straatroof. De berovingen vonden plaats op het Nieuwveld en de Korhoenderhof, tussen halfnegen en tien uur 's avonds.

Iets na halfnegen ging een 52-jarige man geld pinnen bij een geldautomaat aan het Nieuwveld in Helmond. Toen hij terugliep naar zijn auto, werd hij belaagd en geslagen door drie jongens. Een van de daders riep om geld.

Het slachtoffer verweerde zich, daarna wist hij met zijn auto vluchten. Het drietal vernielde tijdens het wegrijden de auto van de man.

Apple Watch en iPad

Even later was een 20-jarige man het slachtoffer toen hij aan het hardlopen was op de Korhoenderhof. Daar stond een groepje van vijf jongeren. Een van de jongeren sprak hem aan. Toen de man verder wilde lopen, werd hij van achteren vastgepakt en werd een mes op zijn keel gezet. Het slachtoffer werd tegen de grond geduwd en zijn Apple Watch en iPad werden afgepakt. Daarbij kreeg hij een trap tegen het hoofd. De daders vluchtten weg richting de Vinkenlaan.

De overvallers zijn naar schatting tussen de 15 en 20 jaar oud.

Drie berovingen in twee uur tijd

Ook vorige week vrijdag vonden er in twee uur tijd drie berovingen plaats in Helmond. De slachtoffers werden ook toen met een mes bedreigd.