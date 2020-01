Tosti van sterrenchef Jermain De Rozario maakt kerst van 90-jarige dame onvergetelijk

Omdat de dochter van de vrouw tijdens de feestdagen met haar gezin in het buitenland was, had ze voor haar moeder een verblijf geboekt in hotel Westende in Helmond, zo schrijft ze. “Diner was inbegrepen en voor de lunch wilde ze wat vrijheid hebben.”

“Tijdens de kerstdagen krijg ik een enorm enthousiaste moeder aan de telefoon. Ze had zin gehad in een tosti en was daarvoor naar een restaurant aan de overkant gegaan. Ze vertelde dat ze enorm hartelijk was ontvangen en dat men had gezegd dat het eigenlijk niet mogelijk was een tosti te bestellen, maar men maakte een uitzondering.”

Een deel van de mail die De Rozario deelde op social media.

De kok kwam de tosti persoonlijk brengen en haar moeder had in heel haar leven nog nooit zo’n lekker tosti geproefd. Omdat het kerst was, kreeg haar moeder de tosti ook nog eens gratis aangeboden, zo vertelde ze haar dochter.

Toen de vrouw haar moeder na de kerst ging ophalen in Helmond, reden ze langs restaurant De Rozario in Helmond. Haar moeder vertelde dat ze daar die lekkere tosti had gegeten. “Toen viel bij mij het kwartje waar ze gegeten had en moest ik stiekem enorm lachen”, schrijft de dochter.

Ontroerd

Tot slot bedankt ze het team van De Rozario hartelijk. “Enorm tof dat jullie dit voor haar hebben gedaan. Ze was er echt door ontroerd en ik ook!’.

“Af en toe maken wij een uitzondering”, schrijft Jermain de Rozario in een reactie. “Als je dan een mail terugkrijgt op deze manier! Daar word ik nou blij van!" Om te besluiten met: "En als wij het doen dan doen wij het goed.”