Een Michelinster winnen, hoe valt dat? 'Ik ben een koele kikker, maar vandaag was ik even beduusd'

Het restaurant Oonivoo in Uden mocht zijn eerste Michelinster ontvangen. Eigenaren Marco en Esther van Bergen waren verrast. Ze hadden niet verwacht dat ze na een jaar en vier maanden al een ster mochten ontvangen. "We hebben vanmorgen stilgestaan bij dit mooie moment. Ik ben een koele kikker, maar zelfs vandaag was ik even beduusd. We waren hier niet mee bezig en het overdondert ons enorm", vertelt Marco.



Van afhaalchinees naar Michelinster

In het Chinees restaurant O&O in St. Willebrord was het ook feest. Zij begonnen in 1982 als afhaalchinees en sinds vijftien jaar koken ze op het hoogste niveau. Volgens Mark Tsang, zoon van eigenaar Danny en Helena Tsang en zelf ook kok, konden ze wel janken van blijdschap. "We hebben hier jaren naartoe gewerkt, het is echt onbeschrijfelijk. Het is een heel mooi moment dat je deelt met je team. We werken hier heel hard aan."

De medewerkers van restaurant Monarh in Tilburg kunnen in woorden niet omschrijven hoe ze zich nu voelen. Ze zijn enorm trots op wat ze hebben neergezet in vier jaar.

In het restaurant De Rozario in Helmond werd er geproost op de Michelinster die ze mochten ontvangen: