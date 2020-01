Vandalen steken kunstgrasveld s.v. Unitas '59 in brand, daad te zien op camerabeelden

Het nieuwe jaar is voor s.v. Unitas '59 uit Eindhoven slecht begonnen: vandalen hebben het enige kunstgrasveld van de voetbalclub zwaar toegetakeld. Camerabeelden wijzen uit dat twee vandalen het veld in brand steken, vertelt voorzitter Herman Matheij. "Dit is een bizarre, doelgerichte actie."

Op de beelden is te zien hoe twee auto's op oudejaarsdag rond half zes het terrein van sportpark Bokt oprijden. "Daarna zien we dat twee personen met zaklantaarns het veld op lopen en ineens komt er een grote lichtflits in beeld. Ze hebben een brandbare vloeistof gespoten en die in brand gestoken", vertelt de voorzitter.

Waarom ze het gras van zijn club wilden vernielen, is hem een raadsel. "Ik heb echt geen flauw idee. Wat bezielt je om dit te doen?", vraagt hij zich dan ook af. Alles bij elkaar zijn de twee personen een half uur bezig geweest om het gras te verruïneren.

Net nieuw

Het veld is volgens Matheij ernstig beschadigd. "Op de ene helft van het grasveld zitten zeven grote weggebrande plekken, op de andere helft vier kleinere plekjes. De toplaag zal vervangen moeten worden en dat terwijl er afgelopen jaar net een nieuw laag was aangebracht."

De gemeente is eigenaar van het veld, de club huurt het. "We zijn bezig met inventariseren wat de precieze schade is en wat er moet gebeuren om de schade te herstellen", laat de gemeente Eindhoven in een reactie weten.

Voorlopig kan er dus niet gevoetbald worden op het veld. Gelukkig heeft de club nog even de tijd, want het is nu winterstop. "Maar eind januari, begin februari moet er wel weer een nieuw veld liggen, want dan hervatten we de competitie. En onze selectieteams spelen nu eenmaal op het kunstgras." De gemeente gaat op zoek naar een tijdelijke oplossing zodat de club zo snel mogelijk weer kan voetballen.

Daders niet te zien

Een duidelijk signalement van de daders is er niet. "Ik denk dat het om mannen gaat, maar op de beelden zijn de daders helaas niet goed te zien." De beelden zal de club afstaan aan de politie. Aangifte doet de club niet, omdat het gras van de gemeente is. Die zegt op haar beurt dat ze echt eerst de schade wil inventariseren voordat ze besluit om wel of niet aangifte te doen.

