Terugkijken: veertig verlichte tractoren schitteren bij Tractors By Night in Drimmelen

Honderden meters lichtslang, duizenden kabelbinders en tientallen rollen tape. De boeren hebben zich weer uitgesloofd om voor een prachtige start van het jaar. Het evenement is geïnspireerd op de beroemde, verlichte truck van Coca Cola uit de reclames.



Vorig jaar was het even spannend of het evenement niet ten onder zou gaan. De oorspronkelijke organisatie maakte eind oktober bekend ermee te stoppen. Kort daarna meldde een andere vereniging zich aan om de organisatie van het evenement over te nemen.

Spektakel

De veertiende editie startte vrijdagavond om halfzes op de Bredaseweg in Terheijden. De stoet rijdt door Wagenberg, Made, Drimmelen, Lage en Hooge Zwaluwe. De volledige route is hier te vinden. Rond kwart over negen is het spektakel weer voorbij.