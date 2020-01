Auto rijdt tegen monumentale Gevangenpoort in Bergen op Zoom

Een automobilist is vrijdagmiddag tegen de historische Gevangenpoort in Bergen op Zoom gebotst. De schade aan het Rijksmonument aan de Lievevrouwestraat lijkt mee te vallen.

Het ongeluk gebeurde rond half vier. De automobilist zou twee verkeersborden uit de grond hebben gereden, om vervolgens tegen het monument tot stilstand te komen. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk.

De zwaarbeschadigde auto is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. De gemeente onderzoekt de schade aan de Gevangenpoort.



Stadspoort

De Gevangenpoort is de enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Het is zelfs één van de oudste nog bestaande stadspoorten in Nederland.