Moeder vermiste Flynn doet emotionele oproep: 'Ik ben vreselijk ongerust, neem contact op'

"Neem zo snel mogelijk contact op. En voor de mensen die in Helmond wonen en iets hebben gezien, laat alsjeblieft iets weten en bel naar de politie", zegt de bezorgde moeder.

Flynn vierde oud en nieuw samen met een vriend, Kevin Cooks in Appie's Bar in Helmond. Hij had alcohol gedronken en ging iets eerder dan zijn vriend naar het huis van Kevin. "Ik vroeg hem nog of hij mijn huis wist te vinden. Hij zei van ja, en er was ook iemand thuis die hem kon binnenlaten. Maar ik had er geen goed gevoel bij en ben tien minuten later achter hem aan gegaan. Onderweg zag ik hem niet en hij is ook nooit bij de woning aangekomen," zegt Kevin.

Flynn is iemand die wel vaker een paar uur niets van zich laat horen, maar nooit 2,5 dag lang. Een flyeractie hielp niet, ook onderzoek van de politie leverde tot nu toe niets op.

"We brengen zo spullen van Flynn naar iemand met speurhonden, zodat ze op basis van zijn geur kunnen gaan zoeken", vertelt zijn geëmotioneerde moeder aan het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "Ik heb Flynn ook een berichtje gestuurd, maar dat is noot aangekomen. En hij weet dat ik ontzettend bezorgd ben, als hij zijn berichten niet leest."