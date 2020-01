Weer loslopend varkentje in Empel gevonden, wie is de eigenaar?

In Empel is opnieuw een loslopend varkentje gevonden. Het gaat om een niet gecastreerd mannetje, van nog geen jaar oud. Het dier liep rond bij de sluis.

Medewerkers van zowel de dierenambulance Brabant Noord-Oost als de dierenambulance Den Bosch en een dierenkliniek, zijn na een eerder mislukte poging vrijdag weer met netten op pad gegaan om het varkentje te vangen. Dat lukte, waarna het dier naar het Regionaal Dierenopvangcentrum in Ravestein is gebracht.

Het dier blijft hier 14 dagen, in de hoop dat de eigenaar zich meldt. Daarna wordt het dier aangemeld voor herplaatsing.

Moeilijk te vangen

"Op donderdag kwam bij ons 's ochtends weer een melding binnen over een loslopend varkentje", schrijft de Dierenambulance Brabant Noord-Oost op Facebook. "Wij hebben doorverwezen naar de Dierenambulance Den Bosch, die meldde ons dat ze inderdaad hiervan op de hoogte waren en de melding door hadden gezet naar de politie Den Bosch. Einde middag worden wij weer gebeld, nu door de handhaving van de gemeente Den Bosch met het verzoek of wij toch willen komen helpen omdat ze al met een hele grote groep aan het vangen zijn, maar het hun blijkbaar niet lukt."

Ook met een nog grotere groep mensen lukt het niet om donderdag voordat het donker wordt het varkentje te vangen, waarna vrijdagochtend opnieuw een poging wordt gedaan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er in Empel een varkentje losloopt. In november ging het om een volwassen hangbuikzwijn, dat ook naar het opvangcentrum werd gebracht. Later meldde de eigenaar zich.

