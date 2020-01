Tiener zonder rijbewijs meldt zich na botsing tegen monumentale poort

Een 17-jarige jongen heeft zich bij de politie gemeld nadat hij vrijdagmiddag met een auto tegen de monumentale gevangenispoort van Bergen op Zoom reed. Na de aanrijding vluchtte de bestuurder en liet de auto zwaar gehavend achter. Later meldde hij zich alsnog bij de politie. Hij had geen rijbewijs.

De bestuurder reed vrijdag eerst tegen twee verkeersborden om vervolgens zijn wagen in de eeuwenoude poort te boren. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. De schade aan het Rijksmonument aan de Lievevrouwestraat lijkt mee te vallen. De auto daarentegen is zwaar beschadigd.

Of er nog meer mensen in de auto zaten is niet duidelijk. Net als de reden waarom de jongen in een auto reed.