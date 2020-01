Een voorbijganger trof zaterdagmiddag een lichaam aan in het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg. (Foto:Jack Brekelmans)

TILBURG -

Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag in het water aan de Wolterbeekstraat in Tilburg een lichaam gevonden. De politie onderzoekt wie de dode is en of er sprake is van een misdrijf.