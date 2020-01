Klimmen, klauteren en springen bij het Springkussenfestijn in Westerhoven [FOTO'S]

Springkussenfestijn valt in de smaak (foto's: Lobke Kapteijns).

Sporthal De Koolakkers in Westerhoven is de afgelopen drie dagen omgetoverd tot een groots springpaleis. Een tiental springkussens, stormbanen en glijbanen vullen de sporthal voor het Springkussenfestijn. Op deze druilerige januari-dagen een welkome afwisseling.

De eerste dag moest het festijn nog wat op gang komen, vrijdag hingen bezoekers met de benen buiten en op zaterdag komt het aantal bezoekers rustig op gang.

Uitdagende springkussens

De keuze is reuze: een gigantisch doolhof, een disco-springkussen en traditionele glijbanen. Terwijl de kinderen van het ene naar het andere springkussen rennen, kunnen ouders, opa's en oma's rustig op een bankje toekijken. Of ze doen zelf mee, want de springkussens bieden de nodige uitdaging.

Ook onze fotograaf nam een kijkje bij het Springkussenfestijn. Bekijk hier de foto's.