Schuiven maar! Bierpul Curling op de ijsbaan in Son en Breugel [FOTO'S]

Bierpul Curling in Son en Breugel (foto's: Lobke Kapteijns).

Curling, het is een nauwkeurige tak van sport. In Son en Breugel hebben ze een eigen variant uitgevonden, namelijk Bierpul Curling. Op een ijsbaan moeten bierpullen zo dicht mogelijk bij het midden van een cirkel worden geschoven. Dat valt nog niet zo mee...

Son en Breugel viert al enkele weken het IJsfeest in het centrum van Son. Met een ijsbaan, feesttent en de nodige activiteiten. Meer dan vijftig teams doen mee aan Bierpul Curling. Ieder team bestaat uit vier personen, per deelnemer mag er twee keer geschoven worden. Het team dat de meeste pullen in de cirkel schuift wint.

IJsmeester opgelet!

Naarmate de finish dichterbij komt, worden de teams steeds fanatieker. Nauwkeurig checken de deelnemers of de ijsmeester wel goed op staat te letten. Voor wie liever niet met bierpullen schuift, kan terecht op de naastgelegen schaatsbaan of in de feesttent.

Onze fotograaf nam een kijkje bij het IJsfeest en de Bierpul Curling-wedstrijd, je kunt de foto's hier bekijken.