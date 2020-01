Man (41) met getrokken wapens aangehouden nadat hij dreigde in te rijden op agenten in Lepelstraat

LEPELSTRAAT -

Een man van 41 is zaterdagavond in Lepelstraat aangehouden nadat hij volgens de politie met zijn auto meerdere keren dreigde in te rijden op agenten. De agenten wilden hem na een korte achtervolging aanhouden na een melding van huiselijk geweld. De verdachte, een man uit Lepelstraat, werd uiteindelijk rond halftwaalf op het Geuzenhof door agenten met getrokken wapens overmeesterd.