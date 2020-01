Burgemeester van Breda overweegt vuurwerkverbod in wijk Hoge Vucht na dramatische jaarwisseling

De burgemeester wil nu eerst met name met de politie gaan praten over de handhaafbaarheid van zo'n verbod in die specifieke wijk. Zo benoemt hij het risico op een 'weglekeffect' wanneer in de ene wijk wél een verbod geldt en in de andere niet.

Vernieling camera's: twee ton schade

Gezien de dreigende sfeer werden tijdens de jaarwisseling in Breda-Noord extra agenten én de Mobiele Eenheid ingeschakeld om de boel te kunnen sussen. Alleen al de vernieling van vijf mobiele camera's in de wijk leverde de stad een schadepost op van twee ton. Voor de burgemeester van Breda geen reden om te pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod in zijn stad.

“Ik wil niet 95 procent van de gemeente Breda laten bloeden voor de vijf procent die de fout ingaat”, zegt hij. Ook geeft de burgemeester aan dat er vóór de jaarwisseling in de gemeenteraad is gesproken over een algeheel vuurwerkverbod in de stad en daar was een meerderheid van de raad niet voor.

'Leg eens een ei Den Haag'

Depla roept de politiek in Den Haag zondag ook op nu eens ‘een ei te leggen’ over de vraag of er een vuurwerkverbod moet komen of niet. “Zolang Haagse politici geen keuze maken, moet je niet verwachten dat op lokaal niveau wel keuzes kunnen worden gemaakt”, zegt hij. Hoe handhaafbaar is het wanneer in de ene wijk wel vuurwerk mag worden afgestoken en in de andere niet, vraagt hij zich af. En juist over die vraag wil Depla dus in gesprek met de politie.

Het was voor de burgemeester van Breda alweer de vijfde jaarwisseling die hij meemaakte in deze functie. Of het erger wordt qua vuurwerkgeweld? “Het verschuift”, zegt hij erover. "Maar daar in Breda-Noord, Hoge Vucht, was het het ergste wat ik heb meegemaakt."

Bekijk hier het gesprek met burgemeester Paul Depla van Breda in KRAAK.