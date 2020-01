Agenten in Breda bekogeld met zwaar vuurwerk, veel branden in en om Eindhoven

De politie is oudejaarsavond in Breda-Noord bekogeld met zwaar vuurwerk. Gezien de dreigende sfeer werden extra agenten én de Mobiele Eenheid ingeschakeld om de boel te kunnen sussen. Uiteindelijk zijn vier mannen aangehouden, omdat ze zich niet konden legitimeren.

Agenten waren aan het begin van de avond gealarmeerd, omdat een groep van ongeveer twintig jongeren bezig was met het vernielen van een mobiele camera op de Wensel Cobergherstraat in Breda. Ondertussen werd gemeld dat ook van een Arrivabus een ruit vernield was en dat bushokjes en een mobiele camera op het Groenedijkplein waren beschadigd.

Verdachten uit drie plaatsen

De verdachten werden rond tien voor tien op de Vierlingstraat opgepakt. Het gaat om twee inwoners van Breda, van zeventien en 22 jaar, een 29-jarige inwoner van Dinteloord en een man van 25 uit Oosterhout.

Tilburg rustig

In Tilburg spreekt de gemeente van een rustige nacht tijdens oud en nieuw. De gemeente Tilburg heeft samen met de politie geprobeerd van te voren de meeste overlast te beperken door een vuurwerkmeldpunt te beginnen via whatsapp. Daar zijn 200 meldingen binnengekomen. Op de meeste meldingen is de politie er samen met een gemeentelijke handhaver afgestapt. Dat zorgde voor 9 processen verbaal die zijn uitgeschreven. 18 jongeren zijn doorgestuurd naar HALT. De politie meldt nog dat iemand gewond is geraakt omdat er vuurwerk is ontploft in zijn hand. Hij mist nu twee kootjes van zijn vingers.

Autobranden

De brandweer in Zuidoost Brabant zegt dat het jaar betrekkelijk rustig is begonnen. In Eindhoven was het het meest onrustig. Daar werden 29 incidenten met vuurwerk gemeld. In Helmond 16. Een meubelstoffeerderij in Beek en Donk raakt beschadigd door brand, net als een kantoorpand in Helmond. Opvallend waren het groot aantal autobranden. Er vlogen 19 auto's in de brand. Welke branden door vuurwerk werden veroorzaakt kan de brandweer niet zeggen.