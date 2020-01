Hoe tientallen mensen hun huis uit moesten door twee losse draadjes: 'We nemen geen risico'

"Het is 99,9 procent van de keren loos alarm, maar het zal maar net die ene keer wel aan de hand zijn", aldus de politie over de melding van een mogelijk explosief bij een bank in Helmond zaterdagavond. De politie nam het zekere voor het onzekere en evacueerde een grote groep bewoners. Maar het bleek loos alarm. Twee stroomdraadjes die uit de afstortautomaat staken, bleken gewoon bij de automaat te horen.

Jo Merkx (80) woont vlakbij de Rabobank waar de draadjes werden aangezien als explosief. Ze is een van de omwonenden die haar huis uit moest. Jo is lichtelijk verbaasd als ze de twee draadjes ziet. “Ik zou het niet eens hebben gezien. Ik zou niet denken dat het een bom zou zijn.”

“Er werd rond een uur of tien gebeld en heel hard op de deur gebonsd. Het was de politie, ze zeiden dat ik mijn huis uit moest. Ik kon mijn scootmobiel niet meenemen, maar ik kan ook niet zo ver lopen, dus mocht ik mee met de politieauto. We werden naar het stadskantoor gebracht, maar er waren ook veel mensen die bleven kijken”, vertelt Jo.

Veiligheid

Een woordvoerder van de politie legt zondag uit hoe de twee uitstekende stroomdraadjes uiteindelijk een ontruiming van omwonenden ontketenden: “Iemand die geld kwam storten heeft ons gebeld. Een specialist is gaan kijken en heeft daarna de EOD erbij gehaald. De bank staat in een bewoond gebied. Daarnaast zijn er de laatste tijd veel plofkraken gepleegd, dus als je dat bij elkaar optelt, dan moet je gewoon geen risico nemen. Veiligheid gaat voor alles."

En daar is Jo het ook wel mee eens. Ondanks dat het er allemaal niet zo ernstig uit ziet is ze blij dat de politie het serieus neemt. “Zo erg is het toch ook niet als je even je huis uit moet. Uiteindelijk was het ook wel gezellig op het stadskantoor. Het was in ieder geval drukker dan op de vve-vergadering!”, lacht ze tot besluit.

Draadjes

De bewoners konden rond elf uur weer terug naar hun woning. De draadjes in de afstortautomaat zitten er nog steeds. Waarom de draadjes niet goed zijn weggewerkt is niet duidelijk. De Rabobank was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

