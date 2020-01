Tv-columniste Angela de Jong lovend over Frans Bauer in Argentinië: 'Hij is echt en spontaan'

“Frans is echt en spontaan. Hij kan zich steeds weer oprecht over zaken verbazen en verwonderen. Hij is altijd zichzelf en is samen met Mariska een twee-eenheid”, zegt de tv-columniste. “Ze hebben het samen zichtbaar leuk. Ze voelen elkaar ook goed aan.”

Wisselwerking

Het programma draait om de herkenbare situaties en mensen. Dat maakt het programma juist sterk, vindt de columniste. “Het gaat om zaken als het inpakken van de koffers tot en met het meenemen van vertrouwde zaken op vakantie. Zo nam het stel op reis naar China de vertrouwde menulijst van de plaatselijke Chinees mee. Nu gaat dat wat ver, maar hoeveel mensen nemen er niet hagelslag mee op vakantie?”

In het reisprogramma komt ook de chemie tussen pa en ma Bauer en de kinderen naar voren. “Ze hebben hele slimme kinderen die nu al of nog gaan studeren. De onderlinge wisselwerking is leuk. De jongens hebben respect en liefde voor hun ouders. Ik zou zeggen: Frans neem volgende keer alsjeblieft ook je kinderen mee op reis.”

Aderlating

De Jong typeert de overstap van NPO naar RTL van de Bauers als slim. “Qua kijkcijfers gaan ze er niet direct op vooruit. Ze waren duidelijk het gezeur over het programma zat dat ze van ons belastinggeld op reis werden gestuurd. Maar wat snel vergeten wordt is dat de Bauers in staat zijn om een groep kijkers aan zich te binden die de publieke omroep niet makkelijk bereikt. Voor RTL zijn dit zeer goede kijkcijfers. De overstap van de Bauers is een aderlating voor de publieke omroep.”

Raakt Nederland niet uitgekeken op de volkszanger uit Fijnaart en zijn gezin? “Die kans bestaat altijd. Maar volgens mij zit er hierna zeker nog wel een reis in. Frans Bauer op reis is een gouden vondst. Het zijn gewone mensen, ze doen normaal en zien er niet uit alsof ze rechtstreeks uit een modeblad komen gewandeld.”

