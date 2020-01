Linden massaal naar opera van dorpsgenote Deirdre Angenent in Essen

In het kerkdorp Linden is het zondagavond erg rustig. Bijna een kwart van alle inwoners zit in het Duitse Essen waar hun dorpsgenote Deirdre Angenent debuteert in de opera Nabucco. De spontaan georganiseerde busreis bleek een enorm succes, want niet iedereen kon mee.

In de bus gaan 63 personen en in Linden wonen nog geen 250 mensen. "We zijn trots op onze Deirdre, daarom willen we haar graag zien op zo'n mooi podium. Het gilde heeft nu de nieuwjaarsreceptie en die hebben ze speciaal vervroegd voor deze reis zodat iedereen mee kon."

"Er staan zelfs mensen op de wachtrij, dus misschien is er wel een nieuwe traditie geboren," zegt Ton Keijzers. De organisatie had dan ook liever een dubbeldekker gehad of misschien zelfs een extra bus zodat iedereen mee kon. "We begonnen met een veel kleinere bus, maar dit is de grootste die ze hadden."

Operaster

Sopraan Deirdre Angenent (35) won zes jaar geleden het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in Den Bosch. Sindsdien is ze uitgegroeid tot een operaster. In het buitenland, want de opera is in Nederland veel minder populair dan in bijvoorbeeld Duitsland, Italië en Oostenrijk.

In het stuk Nabucco van componist Verdi speelt ze de rol van Fenena. Dat gebeurt in het Duitse Essen in een enorme schouwburg, maar met Kerstmis zong Angenent nog gewoon in haar eigen Sint Lambertus Kerk in Linden.

Spoedcursus

Voor veel Lindenaren is het de eerste keer dat ze naar een opera gaan. Daarom heeft de sopraan zelf NPO Radio 4 presentator Hein Eekert van NTR Opera Live gevraagd om in de bus alle fans een inleiding op het stuk te geven.

Hoewel niet iedereen direct een enorme opera fan is, is iedereen wel enorm trots op Deirdre Angenent. "Het is toch mooi dat een plaatsgenoot op zulke stukken zingt en enorme schouwburgen staat", vertelt Keijzers.

De sopraan is zelf ook trots op haar Linden en vereerd met de aandacht van haar dorpsgenoten. Daarom gaat ze niet naar de receptie die gebruikelijk is na de première van een nieuwe stuk, maar ze reist met iedereen terug naar Brabant.