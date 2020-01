Hardloper gewond door spijkermatten in natuurgebied Reuselse Moeren: 'Levensgevaarlijk'

Boswachter Erik Schram laat weten dat iemand op meerdere plekken spijkermatten heeft neergelegd in natuurgebied de Reuselse Moeren. De spijkermatten zijn vervolgens bedekt met bladeren. Schram: “Je zult er maar instappen of een van je kinderen die over het pad rennen. Ongelofelijk dat iemand zoiets doet, levensgevaarlijk." Een hardloper is gewond geraakt, meldt de boswachter.

De spijkermatten zijn gemaakt door spijkers in boomwortels te slaan en de spijkers daarna af te knippen. Op zeven verschillende plaatsen zijn de matten neergelegd op paden. De spijkers zijn ontdekt door een jager, die Staatsbosbeheer hierover informeerde.

De spijkers vormen nu geen gevaar meer. "We hebben de spijkers krom geslagen. Dat was voor de nu de snelste manier", vertelt Schram. Volgens hem is één hardloper in de spijkers getrapt. Zijn verwondingen vielen mee.

Tegen ruiters of mountainbikers?

De boswachter snapt niet waarom iemand dit zou doen. "We willen juist dat mensen op de paden lopen en dan heb je zo'n gek dit dit doet." Op wie de dader het gemunt heeft, is voor Schram alleen maar gissen. "Het zou tegen ruiters kunnen zijn. Of tegen mensen in het algemeen." Maar er is ook een mogelijkheid dat de dader mountainbikers wil weren uit het natuurgebied.

Het is niet voor het eerst dat spijkermatten opduiken in de Brabantse natuur. In oktober was het raak in de bossen bij Heeze. En in de bossen bij Waalre vonden jeugdleden van de scouting in november een wildklem vlakbij een wandelpad. De zogenoemde berenklauw stond 'op scherp' en was afgedekt met bladeren.