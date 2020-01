Auto ramt gevel van apotheek in Oosterhout

Auto rijdt tegen gevel apotheek in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve)

Auto rijdt tegen gevel in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve)

Een auto is maandagmiddag tegen de gevel van een apotheek aan de Marinus de Jongstraat in Oosterhout gereden. Er is niemand gewond geraakt.

De auto werd bestuurd door een oudere man. Hij is waarschijnlijk de macht over het stuur kwijtgeraakt. De man reed over de parkeerplaats en door een heg om vervolgens tegen de gevel van de BENU-apotheek tot stilstand te komen. Daarbij raakte hij een andere auto, die op de parkeerplaats stond.

De man raakte bij het ongeluk niet gewond en kon op eigen kracht uit de auto komen. De wagen moest worden weggetakeld.

De gevel die geraakt werd, is van het kantoorgedeelte van de apotheek. Een bouwbedrijf beoordeelt of er nog veilig in dat gedeelte van het pand gewerkt kan worden. Klanten hoefden de apotheek niet te verlaten.