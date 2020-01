Hugo Kennis leerde op De Rooi Pannen plezier in koken: 'Zure mensen maken zuur eten'

Hugo heeft een topjaar achter de rug. Hij won Expeditie Robinson en was daarmee in een klap in het hele land beroemd. Daarvoor kenden smulpapen hem al van RTL's Vijf Uur Live en 24 Kitchen. Toen hem op die kookzender gevraagd werd wie zijn grote voorbeeld was, noemde hij Jamie Oliver.

Maar hij noemde ook iemand anders: Sjef Hoevenaars, zijn oud-leraar op de Rooi Pannen. Spontaan belde hij hem in de uitzending. En Hoevenaars vroeg hem en passant of hij bereid was de nieuwe aula van de school te komen openen: Break. En of ie dan meteen een kookles aan de leerlingen van nu wilde geven. Zo geschiedde. Op maandagochtend staat Kennis met zo'n acht leerlingen te koken.

Kattenklauwtje

"Kijk eens wat jij nou doet", zegt Hugo tegen een leerling die een bos lente-ui staat te snijden. "Zo snijd je in je vingers. Maar als je een kattenklauwtje maakt, ligt je vinger er niet af als je even niet oplet." Jorden reageert beteuterd: "Ja, maar bij jou ziet het er zo makkelijk uit!"

Hugo leert Jorden hoe ie een lente-ui moet snijden. (foto: Leon Hagedoorn)

Hugo herkent in het groepje zichzelf toen hij op school zat: "Ik was ook zo. Beetje terughoudend. Beetje timide. Af en toe iemand met 'n grote bek. Maar ze zijn vooral enthousiast. En dat is goed."

'Humor en passie in koken'

Leraar Sjef Hoevenaars heeft warme herinneringen aan Hugo. "Hij was altijd bezig met het vak. Theorie was niks voor Hugo, hij wilde altijd de praktijk in." Het was ook niet de braafste leerling: "Ik heb 'n tekening bewaard die hij van me gemaakt heeft. Echt Hugo-stijl. Hij zei: zelfs op een tekening ben je nog lelijk. En dat kon ik natuurlijk van hem hebben. Met Hugo had ik een klik. Ik zei altijd: kom vrolijk de keuken in. Probeer er iets van te maken. Je moet er zin in hebben."

"Hij bracht humor en passie in koken", herinnert Hugo zijn voormalige leraar, die cruciaal was voor zijn ontwikkeling. "Als leerling moet je naar school. Ik wilde wel naar de koksschool, maar ik ging omdat ik leerplicht had, laat ik heel eerlijk zijn. Maar doordat ik met hem ging koken, werd het leuk."

Wat volgt, is een lofzang van Hugo op zijn oude opleiding: "Het totale vak dat hier wordt gegeven, dat maakt horeca zo mooi. Van gastheerschap tot koken en noem maar op. Of je nou tv-kok bent, in een restaurant werkt of in een snackbar gaat staan: iedereen moet eten en drinken. Dus dan kan 't maar beter goed zijn. Dit is 't mooiste vak dat er is."