Tauros die wandelaar (63) op de hoorns nam in natuurgebied de Maashorst verdoofd en afgevoerd

Het dier is maandagmiddag uit de kudde gehaald. Er lopen in totaal 76 taurossen in het natuurgebied. Eerder op de dag werd een groep taurossen tijdelijk in een afgesloten vangwei gezet. Het ging om vijf dieren.

'Topje hoorn afgebroken'

Er was al een vermoeden om welke tauros het precies ging. "Er waren mensen in de buurt foto's aan het maken voordat het zondagmiddag misging", legt Ronald Goderie van Stichting Taurus uit. "Daardoor was het dier gemakkelijk te herkennen. Ook was de top van van een van zijn hoorns afgebroken."

Volgens onze verslaggever die erbij was, was de tauros niet helemaal buiten westen door de verdoving. Het beest was wel gekalmeerd en kon zo in een trailer worden gelegd.

De tauros is in een trailer gelegd (foto: Omroep Brabant)

'Aantal weken op stal'

Bij Stichting Taurus in Keent, in de buurt van Overlangel, mag het dier aansterken. "Daar kan hij bijkomen van de verdoving", legt Goderie uit. "Daar zal hij een aantal weken blijven."

Het is nog niet duidelijk wat er dan met de tauros gaat gebeuren. "Een van de opties is dat de tauros naar het buitenland gaat. Daar zal hij dan met andere taurossen gaan grazen. Maar dat is zorg voor later."

'Meters de lucht in'

Het slachtoffer, een man van 63, werd zondagmiddag op de hoorns genomen. Hij vloog meters de lucht in. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.

