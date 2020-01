Maarten krijgt het poëziealbum uit 1946 van zijn overleden moeder, 'Kippenvel' [VIDEO]

"Ik kreeg helemaal kippenvel toen ik het aan hem gaf", zegt Kitty geëmotioneerd. "En dan weet ik dat ik contact heb met iets. Ik denk dat Marietje heel blij is dat het bij haar zoon is."

Meteen na de overhandiging kijkt Maarten Smulders in het poëziealbum. "Het is heel bijzonder. Dit is een stukje van de jeugd van mijn moeder. Ze is vijf jaar geleden overleden en dit is het eerste contact na die vijf jaar."

Het hele verhaal zie je in de video...

