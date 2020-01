Door brand verwoeste 'Rattenkeet' in de Biesbosch wordt herbouwd

De historische 'Rattenkeet' in de Biesbosch, die op kerstavond door brand zwaar werd beschadigd, wordt herbouwd. Waterschap Rivierenland, de eigenaar van de hut, heeft dat laten weten aan de Archiefkring Hank en aan Omroep Brabant. De keet diende vroeger als onderkomen voor griendwerkers die de hele week in de Biesbosch aan het werk waren en er ook overnachtten.

Louis de Bot van de Archiefkring Hank is blij met de snelle reactie van het waterschap. “Het waterschap is de formele eigenaar en wij deden het klein onderhoud van de keet”, vertelt de Bot die op kerstavond zeer onaangenaam werd verrast. “Er kwam melding van een brand in een historisch huisje en toen wist ik helaas al genoeg.”

Pure armoede

“De mannen sliepen hier op de grond”, vertelt De Bot bij het naar binnengaan van de deels verwoeste hut. “Ze hadden een kist met levensmiddelen bij zich, spullen om te slapen en meer was er niet. ’s Avonds werd in de keet een vuur gemaakt. Pure armoede, maar historisch markeert de hut een zeer belangrijke periode van de Biesbosch.”

Om te voorkomen dat de hut opnieuw in de brand wordt gestoken wil het waterschap maatregelen nemen. De Bot denkt daarbij aan camerabewaking, het waterschap weet oprecht nog niet wat je tegen brandstichters kan doen, maar laat weten open te staan voor adviezen. De hut in de polder Jannezand is in de zomer een druk bezocht rustpunt voor fietsers.

Uilen overleefden

Ten tijde van de brand werd de hut bewoond door drie uilen. De uilenkast in de nok van het dak werd volledig door het vuur verzwolgen. Na een rondje bellen weet De Bot te vertellen dat alle uilen de brand hebben overleefd. “Ze zijn er gewoon vandoor gegaan.”

LEES OOK: Houten huisje in de Biesbosch door brand verwoest