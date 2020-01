Stel mishandeld met boormachine en strijkijzer in ‘wietvilla’, daders nog altijd spoorloos

Een Nederlands stel werd eind 2018 gemarteld met een boormachine en een strijkijzer in een ‘wietvilla’ in Wernhout in de gemeente Zundert. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het stel paste tegen betaling op een villa waar in de schuur hennep werd gedroogd door criminelen. Toen er een flinke partij hennep was gestolen, kwamen criminelen verhaal halen. En die gingen niet bepaald zachtzinnig te werk.

In het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant doet de politie nogmaals een oproep om informatie die leidt naar twee van de vier daders. De politie weet inmiddels wie de andere twee mannen zijn.

Het stel was op de hoogte van de wietdrogerij, maar had toegezegd op het huis te passen omdat ze financiële problemen hadden. In de villa werden de 46-jarige man en zijn 38-jarige vriendin vastgehouden. Ze werden los van elkaar onder druk gezet en de man werd ook nog gemarteld met een boormachine en een strijkijzer.

De eerste oproep in maart 2019 in Bureau Brabant leverde zo’n 110 tips op. Een groot deel van de tips ging over het merk tas die een van de criminelen bij had.

LEES OOK:

Stel past op 'wietvilla' maar wordt ernstig gemarteld met boor en strijkijzer na diefstal hennep

Ruim honderd tips over mishandeling in villa Wernhout, meeste tips gaan over merk tas