Botsingen met wild vorig jaar fors toegenomen, vooral reeën vaak het haasje

In totaal vonden er afgelopen jaar in onze provincie meer dan 1600 dodelijke incidenten met wild plaats. Reeën werden veruit het vaakst aangereden, zo meldt de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) dinsdag. In totaal registreerde de stichting afgelopen jaar 1043 ongelukken met reeën. Hier vallen ook gevallen onder waarbij wild werd gegrepen door honden, verdronk of vast kwam te zitten in een hek.

Ook dassen (255) en vossen (169) worden vaak aangereden, zo blijkt uit de cijfers van SAMF. Het totaal aantal wildaanrijdingen in onze provincie steeg van 1470 in 2018 naar 1660 afgelopen jaar.

Stichting SAMF biedt hulp bij aanrijdingen met in het wild levende dieren. Het werkgebied van de stichting is heel Brabant.

'Ik let op wild'

Om het voor mens én dier veiliger te maken, begon de provincie vorig voorjaar al de verkeersactie 'Ik let op wild'. Om te zorgen dat het wild wegblijft van de weg, werden bijvoorbeeld als proef op vier plekken in de provincie nieuwe wildspiegels geplaatst. De reflectie van het licht van de auto, doet het dier stilstaan en daarmee is het gevaar vaak geweken.

Ook plaatste de provincie nieuwe borden met daarop een hert of een hert en een wild zwijn met daarbij de tekst 'wij steken zomaar over'. De provincie kon nog niet vertellen of deze maatregelen nut hebben gehad.

Op provinciale wegen in een bosrijke omgeving gebeuren volgens de ANWB de meeste ongelukken met wilde dieren. 's Avonds is het risico op een botsing met wild groter. "De dieren overleven het vaak niet, of door impulsief uitwijken eindigt de automobilist al snel tegen boom of tegenligger", zo waarschuwt de ANWB.

Het advies aan automobilisten is om in bosrijk gebied de rijstijl aan te passen. Het gaat dan vooral om de snelheid. "Met zestig kilometer per uur bij dimlicht en tachtig kilometer per uur bij groot licht kun je volgens deskundigen nog op tijd remmen. Ook kan bijvoorbeeld een hert de dans dan nog ontspringen." Ben je te laat om af te remmen, wijk dan niet uit en houd je stuur recht luidt het advies.