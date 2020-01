Hoe een Eindhovens duikersklasje gelinkt wordt aan terrorisme

De Lokroep, Sinan Can (foto: still BNNVARA)

Een man die in Eindhoven een duikopleiding volgde, belandde in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay. Een ander die op dezelfde plek leerde duiken, bleek later familie van een aanslagpleger in Madrid in 2004. En een derde klasgenoot uit hetzelfde duikersklasje had de aanslagpleger van het Joods Museum in Belgiƫ in 2014 bij zich in huis. In een documentaire over moslimextremisme die Sinan Can maakte voor BNNVARA, wordt dinsdag aandacht besteed aan de duikopleiding.

Can kijkt in zijn serie terug op de eerste tekenen van moslimextremisme in Nederland. In de eerste aflevering staat Eindhoven centraal. Daarbij grijpt Can terug op het verhaal van de duikers, dat speelde rond de eeuwwisseling.

'Aardige gozer'

Eigenaar Bill Megens van de duikschool Safe Diving in Eindhoven vertelt hoe hij destijds de Tunesische Wahid zag binnenkomen bij zijn duikschool. Als instructeur verzamelde Wahid zijn eigen cursisten om zich heen. “Mannen met baarden en in ‘jurken’”, zo beschrijft Megens ze. Zo’n honderdvijftig duikers haalden via hem een brevet. “Ik kende Wahid”, vertelt Megens, “het was een goede, aardige gozer. Ik dacht niet dat hij iets kwaads zou doen. Tegelijkertijd denk ik niet dat hij die honderdvijftig man heeft opgeleid om alleen maar visjes te gaan kijken in Aquabest.”

Uit onderzoek van Can blijkt dat een aantal van de cursisten inderdaad ‘carrière’ lijkt te hebben gemaakt in het jihadisme. Megens schrikt van het nieuws dat het allemaal via zijn duikschool is gelopen. “Al was het er maar één, dan schrok ik er al van.”

Al Fourqaan

De duikers-in-opleiding zouden zijn ‘geronseld’ in de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. Oud-burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven vertelt in de serie dat hij probeerde om meer grip te krijgen op wat er zich bij de moskee afspeelde. Er zou niet alleen sprake zijn van het ronselen van jihadstrijders in de moskee, ook zouden er ‘haatimams’ komen prediken (iets wat Van Gijzel destijds tegenhield) en was er onduidelijkheid over geldstromen richting de moskee. Maar Van Gijzel zegt nu dat de Nederlandse regering “niet wilde weten wat er gebeurde.” De oud-burgemeester kreeg naar eigen zeggen te horen dat hij er maar “niet teveel in moest wroeten”, wat dat zou de handelsbetrekkingen schaden. Een uitspraak die door de toenmalige baas van de BVD (nu de AIVD), Sybrand van Hulst overigens wordt ontkend.

De eerste aflevering van docuserie De Lokroep is dinsdagavond om 22.20 uur te zien op NPO2.