Je tentje opzetten in het Sprookjesbos: eenmalig mogen gelukkigen kamperen midden in de Efteling

"We willen een keer de nadruk leggen op de natuurlijke omgeving van de Efteling", legt woordvoerder Nina Hawinkels uit. Het attractiepark werkt voor de gelegenheid samen met natuurhuisje.nl. Via die site kun je je aanmelden.

De meeste slaapplekken komen in het Sprookjesbos, bij het Herautenplein. Daar komen zes tweepersoons tentjes. "Je buren zijn bijzondere figuren, zo kan het zijn dat af en toe iemand voorbij huppelt met haar rode kapje en een mandje met koekjes", staat in de beschrijving.

'Alleraardigst'

Bij de blokhut bij Max & Moritz, de nieuwe achtbaan die de Bob gaat vervangen, staan al twee beoordelingen. Eentje van ene O.J. Punctuel: "Niet de standaard die ik ken in het Paleis der Fantasie waar ik natuurlijk alles volledig volgens het protocol beleef. Maar eerlijkheid gebiedt mij u te vertellen dat deze 'back to basic'-ervaring (zoals het gepeupel dit tracht te noemen) me alleraardigst is bevallen."

Meest exclusieve overnachting is op het water bij de attractie De Vliegende Hollander. Waarschuwing die daarbij gegeven wordt: "De overbuurman is nogal een licht ontvlambaar type, maar rustige gasten ondervinden hier geen hinder van."

De meest exclusieve slaapplek: een tent voor twee personen op het water bij De Vliegende Hollander. (foto: Efteling)

Een prijs staat er niet bij de beschrijvingen. Het zal de gelukkige namelijk niets kosten: "De aanmelding met de beste motivatie, krijgt de overnachting. Het is een winactie", legt woordvoerder Hawinkels uit.

Aanmelden kan vanaf dinsdag. De winnaars worden op 22 januari bekend gemaakt. Voor iedereen die zich inschrijft, zal de Efteling een boom planten.