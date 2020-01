Moord op Linda van der Giesen: twaalf jaar cel en tbs voor dader John F. niet gewijzigd

De twaalf jaar gevangenisstraf en tbs die John F. kreeg voor de moord op zijn ex-vriendin Linda van der Giesen in Waalwijk, blijft staan. John F. had een ultieme poging gedaan om die straf aan te vechten, door zoals dat heet bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. Maar deze instantie oordeelde dat de zaak en de straf niet opnieuw bekeken hoeven te worden.

De 28-jarige vrouw werd op 10 augustus 2015 op een parkeerplaats bij het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk doodgeschoten. Linda van der Giesen werkte bij dat ziekenhuis. Het hof in Den Bosch deed vorig jaar januari uitspraak. De uit Zevenbergen afkomstige F. was in cassatie gegaan tegen dat vonnis.

'Met voorbedachten rade doodgeschoten'

Het gerechtshof vond bewezen dat de man zijn ex-vriendin opzettelijk en met voorbedachten rade doodschoot en dat daarmee sprake was van moord. De verdachte wachtte de vrouw op bij het parkeerterrein, reed haar klem, liep vervolgens naar haar auto en schoot meermalen op het hoofd en de nek van zijn slachtoffer.

Een dag later meldde hij zich bij de politie. Volgens de verklaring van de verdachte was hij eigenlijk van plan om zichzelf te doden voor de ogen van zijn ex-vriendin. Het gerechtshof oordeelde echter dat uit onder meer getuigenverklaringen bleek dat hij wel degelijk met een vooropgezet plan handelde toen hij zijn ex doodschoot.

'Psychische gesteldheid'

De advocaat van de verdachte vroeg de Hoge Raad de beslissing van het gerechtshof te vernietigen. Hij is onder meer van mening dat het hof de voorbedachten rade niet voldoende heeft gemotiveerd, omdat zijn cliënt zich vanwege zijn psychische gesteldheid niet heeft kunnen beraden op het genomen besluit de vrouw om het leven te brengen.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de verdachte verworpen, omdat er tijdens de juridische procedure bij het hof geen fouten zijn gemaakt. Ook heeft het verzoek geen nieuw licht op de zaak gebracht. Met het oordeel van de Hoge Raad is de veroordeling van de verdachte definitief.

