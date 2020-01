10.000 bezoekers verwacht bij NK veldrijden met 'genoeg kuitenbijters om kapot te gaan'

Voorzitter Kees Kools van de Stichting Wielerpromotion Rucphen is dan ook helemaal blij. In Rucphen hadden ze al ervaring met de organisatie van internationale cyclocrosswedstrijden. "Maar het NK is voor ons pas echt een cadeautje", zegt Kools trots.

Op het terrein achter de bekende helling van SnowWorld in Rucphen is het parcours nagenoeg klaar. Het is langer en uitgebreider dan het vertrouwde parcours van de cyclocrosswedstrijden. Op verschillende plekken zijn kunstmatige heuveltjes gemaakt. "Een ronde is precies drie kilometer en het maximale hoogteverschil is acht meter. Ik denk dat er genoeg kuitenbijters inzitten om kapot op te gaan", vertelt ontwerper en voormalig veldrijder Camiel van den Bergh uit Rucphen.

Voormalig veldrijder Camiel van den Bergh en voorzitter Kees Kools. (Foto: Erik Peeters)

Erik Dekker op verkenning

"Woensdag en donderdag gaat het regenen. Dus dan wordt het daarna misschien ook nog wel glibberen en glijden", vult oud-profrenner Erik Dekker aan. Dekker verkent dinsdag het parcours voor zijn wedstrijd zaterdagmorgen bij de Masters (40-plus). "Ik moest hier in de buurt zijn, dus kon ik dat mooi even combineren. Het is een mooi parcours. Ik denk niet dat dit speciaal een makkelijke cross wordt." Of hij zelf kans maakt in zijn klasse? "Als je niet meedoet, kun je niet winnen, dus ja."

Op het terrein zijn de vrijwilligers bezig met de laatste voorbereidingen. Kees Kools: "Er moeten nog wat kleinere tenten worden opgebouwd, toiletunits worden geplaatst en bordjes opgehangen voor het publiek. Je ziet wel dat iedereen vol enthousiasme bezig is om het zowel de renners als het publiek het naar de zin te maken. De organisatie van het NK voelt dan ook als een erkenning die we hebben gekregen van de wielerunie KNWU."

Het parcours van het NK Veldrijden in Rucphen. (Foto: Erik Peeters)

Bier en worsten genoeg

Komend weekend gaat het weliswaar om het Nederlands Kampioenschap maar toch worden er ook heel wat Belgen verwacht. "Ze hebben ontzettend veel liefde voor de sport. We hebben daarom een aantal busplaatsen gereserveerd. We hebben zeker genoeg bier en worsten. Bovendien staat er ook een barbecue. En het allerbelangrijkste voldoende urinoirs", lacht Camiel van den Bergh.

Het wielerevenement wordt zaterdag en zondag gehouden. Zondag rijden de elitedames onder wie Marianne Vos, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. Bij heren is die dag Matthieu van der Poel huizenhoog favoriet maar ook Corné van Kessel en Lars van der Haar zijn in vorm. De toegang is gratis.