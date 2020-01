Jongeren vinden gebruik van lachgas achter het stuur extra spannend: 'Het geeft een kick'

Bij acht ongelukken in 2019 werden naderhand patronen en ballonnen gevonden in de betrokken auto’s. Bij een ongeluk vorige week gaf de bestuurster zelf toe dat ze lachgas had gebruikt. Ze overleed later in het ziekenhuis. Illegaal is het gebruik van lachgas niet. Maar het gebruik in het verkeer kan wel levensgevaarlijk zijn.

Korte roes

“Als je lachgas gebruikt, geeft dat een korte roes. Je ziet de dingen ook anders. In het verkeer kan dat dus heel gevaarlijk zijn”, legt Dekker uit. Van de jonge bestuurders die in de auto lachgas gebruiken, doet bijna 60 procent dat tijdens het rijden. Jongeren die lachgas in de auto gebruiken, denken vaak dat het hun rijstijl niet beïnvloedt. “Ze vinden het zelf niet gevaarlijk. Dat komt omdat ze zichzelf overschatten”, aldus Dekker.

Maar in de praktijk ligt dat toch anders. "Er zijn geen cijfers van hoe gevaarlijk het precies is. Maar als we jongeren spreken, horen we regelmatig verhalen over ongelukken of bijna-ongelukken.”

Risico

De politie kan na een ongeval niet met een test vaststellen of een bestuurder lachgas heeft gebruikt na een ongeluk. "Of het aantal ongelukken gestegen is, kunnen we daarom niet zeggen. Wel weten we dat lachgas gebruiken in het verkeer een gevaarlijke combinatie is. Het risico op ongevallen is niet alleen vanwege het onder invloed zijn groot, maar ook vanwege de gebruikswijze en de handelingen gerelateerd aan het gebruik, zoals ballonnen vullen tijdens het rijden", aldus een voorlichter van de politie.

Kaya was verslaafd aan het gebruik van lachgas. In de video vertelt ze hierover:

