Steeds vaker duiken lachgaspatronen op in auto's na ongelukken [OVERZICHT]

In 2019 waren er in Brabant zeker acht lachgasgerelateerde ongelukken. In alle gevallen werden er ballonnen of patronen in de betrokken auto gevonden of gaf de bestuurder toe dat hij of zij lachgas had gebruikt. De ongelukken hadden negen gewonden en een dodelijk slachtoffer tot gevolg.

Een 23-jarige vrouw uit De Moer overleed nadat ze in de nacht van 30 december tegen een boom in Tilburg was gereden. Ze gaf toe dat ze lachgas had gebruikt en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Diezelfde avond reed een 18-jarige Tilburger spookrijdend door zijn stad. Hij was de macht over het stuur kwijtgeraakt, schoot door de middenberm en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Hij botste vol op een hek naast de weg. Het meisje van 17 dat bij hem in de auto zat, raakte gewond. De politie vond een tank en lege ballonnen in de auto.

Op 7 december crashte een auto tegen een kunstwerk in Eindhoven. Vier mensen raakten gewond. In de auto vonden agenten een 'flinke hoeveelheid' lachgaspatronen.

Op 14 september sloegen twee jongens op de vlucht in Den Bosch nadat ze met hun auto op een lantaarnpaal waren geknald. De bijrijder had een fles lachgas in zijn handen toen hij even later door de politie werd opgepakt. Het ging om jongens van tussen de 16 en 18 jaar. Ze raakten niet gewond.

De politie vond lachgas in de auto van de vrouw die op 15 augustus een kantoorgebouw aan de Rietveldenweg in Den Bosch binnenreed. Het ging om een 36-jarige vrouw uit Den Bosch. Zij werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De autobestuurder die op 20 juli op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch de 29-jarige Joey Kroese schepte en daarna doorreed, werd enkele weken later opgepakt. De 23-jarige man werd eerder op camerabeelden gespot, al lurkend aan een ballon. Joey raakte zwaargewond door de aanrijding.

Rollatorongeluk

Anke (79) werd op 28 april aangereden door Ouassim Z. De vrouw liep met haar rollator naar de bushalte in Breda. De man ging er na het ongeluk vandoor en liet haar zwaargewond achter. Anderhalve week later werd de auto van Z. gevonden, met daarin ballonnen en een fles lachgas. Toch is het moeilijk te achterhalen of Z. lachgas had gebruikt voor de aanrijding: de auto was niet van hem maar van een vriend.

Een 29-jarige Tilburger reed in april een vrouw over haar voet en ging ervandoor. Even later reed hij bijna een man aan. In de auto lagen lachgaspatronen.

Meer lachgas in het verkeer

De NOS concludeerde afgelopen zomer al dat het aantal incidenten na lachgasgebruik in het verkeer toeneemt. Duizenden processen-verbaal in het hele land werden doorzocht op de term lachgas in combinatie met de woorden ballon, gasfles of cilinder. In 2016 ging het om 60 gevallen, in 2017 130, in 2018 380 en op de helft van 2019 al om 960 incidenten.

Ook in 2020

Een jonge vrouw werd begin dit jaar al gepakt voordat ze brokken kon maken: de 19-jarige vrouw uit Tilburg werd op 5 januari aangehouden omdat ze de auto van haar moeder zonder toestemming had meegenomen en rondreed zonder rijbewijs. Toen agenten de bestuurster lieten stoppen, zagen ze in de auto een grote fles lachgas staan.