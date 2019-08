Joey (29) is opgelucht dat doorrijder is opgepakt maar ook boos: 'Hij had zich ook kunnen melden'

"Het is een opluchting dat hij is opgepakt", vertelt Joey nadat hij het nieuws van de politie heeft gehoord. Ruim een maand na het ongeluk op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, werd dinsdag een 23-jarige man uit de stad opgepakt. De man reed op 20 juli midden in de nacht twee mensen op één fiets aan en reed daarna door. De 29-jarige Joey Kroese zat achterop en raakte zwaargewond aan zijn been.

Ondanks de opluchting is Joey ook nog ontzettend boos op de doorrijder. "Hij heeft zichzelf niet gemeld bij de politie, hij is opgepakt. Vorige week werd de auto al in beslag genomen. Hij heeft gewoon net zolang gewacht totdat hij echt niet anders kon dan bekennen." En dat neemt Joey hem kwalijk. "De politie vertelde me dat het nette mensen waren. Nou ja, goed. Nette mensen?!?"

Het verbaast Joey ook niet dat de doorrijder relatief jong is. "Ik had niet verwacht dat hij ouder dan dertig zou zijn. Ik weet niet precies waarom, maar ik had altijd al het gevoel dat hij tussen de twintig en dertig was."

Aan huis gekluisterd

Terwijl de Bosschenaar vast zit, is Joey herstellende van het ongeluk. "Het gaat nog steeds kut. Ik kan het gewoon niet anders zeggen. Ik ben al weken aan huis gekluisterd." Over 2,5 week moet hij voor controle naar het ziekenhuis. "Dan mag het gips eraf en worden er röntgenfoto's gemaakt. Misschien krijg ik dan nieuw gips en mag ik mijn been voorzichtig gaan belasten. Misschien blijven de schroeven die in mijn been zitten er nog in of moeten ze eruit. Alles kan nog."

Niet alleen lichamelijk is Joey herstellende, ook psychisch heeft hij heel wat te verwerken. "Ik ben naar de huisarts geweest en die heeft me doorgestuurd naar de psycholoog. Het is niet niks wat me is overkomen." Gelukkig kan hij het hele proces delen met het andere slachtoffer Derk. "We appen en contacten elkaar regelmatig. Vandaag ook weer. Het is op zich fijn dat je dingen met elkaar kunt bespreken."