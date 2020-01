Wordt vandaag de warmste 8 januari ooit?

Normaal hebben we in januari te maken met een frisse graad of 5. De komende dagen wordt het bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Woensdag klimt de temperatuur in Brabant omhoog naar 13 graden. Donderdag wordt het nog een tikkeltje warmer. Daarmee zou er zomaar een warmterecord verbroken kunnen worden, het eerste record van 2020.

De zeer zachte lucht wordt via een zuidwestelijke wind aangevoerd vanaf de Canarische Eilanden. Daardoor is het twee dagen lang 8 graden warmer dan gebruikelijk deze maand. Lenteachtige taferelen hoeven we trouwens niet te verwachten, want er valt regelmatig regen.

'Grote kans'

Volgens meteoroloog Jordi Huirne van Weer.nl wordt het nog spannend of er woensdag een record sneuvelt. "In Brabant stijgt de temperatuur vandaag naar 12 tot 13 graden. Rond acht uur vanmorgen was het al 11 graden, dat is ongekend. Het oude record van 8 januari dateert van 2007, toen werd in Gilze-Rijen en Woensdrecht een temperatuur gemeten van 12,7 graden. Er is best een grote kans dat we daar vandaag overheen gaan."

Donderdag stijgt het kwik in onze provincie naar 14 graden, maar een warmterecord voor die dag zit er waarschijnlijk niet in, denkt Huirne. "De records liggen voor 9 januari net iets hoger. In 2007 werd het 14,5 graden, dat redden we donderdag denk ik niet."

Veertien warmterecords

Volgens de weerman zit een oer-Hollandse winter er voorlopig niet in. "Afgelopen jaar hadden we te maken met maar liefst veertien warmterecords en slechts één kouderecord in Nederland", zegt hij. "Ieder jaar zijn er meer records door de hoge temperaturen. De recordverschillen in kou en warmte worden steeds groter."

Volgens Huirne lijkt ons klimaat steeds meer op dat in Frankrijk, met milde winters en hete zomers. En dat heeft gevolgen, zoals het ongedierte dat deze kant op komt, waaronder de eikenprocessierups.

Na morgen wordt het iets minder zacht, maar het blijft voorlopig warmer dan normaal.