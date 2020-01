Bezorgde ouders en hun kinderen willen lantaarnpalen bij donker fietspad terug

Nienke fietst iedere dag over de N639 tussen Chaam en Breda naar school. "Best wel gevaarlijk", vindt ze. "Want je ziet helemaal niks. Alleen de lichten van de auto's. En daardoor word je eigenlijk eerder verblind dan dat je meer gaat zien op het fietspad."

Irritant

Haar klasgenoot Cas vindt het 'irritant' in het donker: "Je moet bijna tien minuten op dat donkere pad fietsen. Als je niks ziet, kun je uitglijden. Er moet meer licht komen."

Ook bezorgde ouders fietsen mee. Zoals Edith van Ouweland. Ze denkt met heimwee terug aan vroeger, voordat de provincie de weg vernieuwde en daarbij alle lantaarnpalen weghaalde: "Mijn oudste dochter stuurde ik altijd met vertrouwen op weg. Maar dat gevoel ben ik nu wel kwijt. Mijn jongste dochter begint volgend jaar. Dat gaat een onzeker gevoel worden."

Wethouder Van Raak spreekt de jonge actievoerders toe. (foto: Remco de Ruijter)

De provincie haalde afgelopen najaar de lantaarnpalen weg. Ze dacht de wegen veilig te maken met witte strepen aan beide kanten van het fietspad. Wethouder Frank van Raak van de gemeente Alphen-Chaam vindt het bepaald geen verbetering: "Dit fietspad gaat door het bos. Het is donker, het is bochtig. Zeker met slecht weer en bladeren op de strepen is het te onveilig in deze tijd om 's ochtends en 's avonds naar Breda te fietsen."

Van Raak weet wel een oplossing: "We willen dat er aan beide zijden van deze weg verlichting komt. We hoeven heus niet om de vijf meter een lantaarnpaal. Maar het pad moet in de ochtend en avond goed te zien zijn."

Nu nog braaf

Esther van Loon en Remco Broeders zijn de bedenkers van de fietstocht in de vroege ochtend. Een 'brave actie', zoals ze zelf zeggen. Maar provinciebestuurder Christophe van der Maat van Verkeer moet nu wel snel over de brug komen, zeggen ze. Anders komen er nieuwe, hardere acties om de weg verlicht te krijgen.