Wat het met je doet als je auto of caravan voor je deur in brand wordt gestoken

ZZP'er Dennis Verrijt uit Tilburg is voeger. Zijn bedrijf ging in de nacht van 1 augustus letterlijk in vlammen op, toen zijn busje met al zijn gereedschap voor de deur van zijn huis in brand werd gestoken. Hij heeft intussen weer gereedschap en een bus, maar hij slaapt nog steeds slecht.

Het busje van Dennis was alleen WA-verzekerd dus keert de verzekering de schade niet uit. Maar een autobrand is volgens Dennis veel meer dan alleen financiële schade. Mentaal heeft hij echt aan de grond gezeten. Hij heeft heel lang heel slecht geslapen en dat is nog steeds niet optimaal. "Ik slaap nog slecht en eet niet goed. Ik schrik nog steeds als ik buiten iets geks hoor."

Een tijdlang zat hij noodgedwongen thuis, simpelweg omdat hij geen gereedschap had om mee te kunnen werken. Vrienden zetten een crowdfundingsactie op. Dat leverde 1800 euro op, waarmee hij een nieuwe start kon maken. Inmiddels heeft hij ook een nieuwe bus gekocht. "Dat is een mooi ding, maar het was natuurlijk helemaal niet nodig geweest", zegt hij. "De andere was nog prima."

Sinds kort krijgt Dennis hulp van een psycholoog. Hij kan de brand en de gevolgen daarvan maar moeilijk verwerken. Een tijdlang heeft Dennis thuisgezeten. Hij werkt wel weer, maar met een hoop tegenzin. Hij doet het puur voor het geld. "Het is niet gemakkelijk, maar ik moet door."

Caravanbrand

In die nacht in augustus werd op zes plekken brand gesticht in Tilburg. Bij Jurgen Janssens ging zijn caravan in vlammen op, die werd opgeknapt om een paar dagen later mee op vakantie te gaan. Daarom stond hij voor de deur geparkeerd. "Er was niks van over", zegt Jurgen, "het chassis en een paar wielen, dat was het."

"We zijn toch nog op vakantie gegaan, want de kinderen hadden erop gerekend. "Het werd noodgedwongen een vakantie met een tent. "We hebben het nog best leuk gehad hoor, maar het was anders dan we hadden verwacht."

De caravan van Jurgen was alleen verzekerd als hij achter een auto hing. "Voor die paar weken dat ik hem gebruik, hoef ik hem niet nog extra te verzekeren, dacht ik." Gevolg is wel dat hij het afvoeren van de verbrande caravan en de aanschaf van een nieuwe zelf moest betalen. Totale schade: zo'n 3000 euro.

Maar dat is niet ergste voor Jurgen: zijn zoontje van 8 heeft er een trauma aan overgehouden. De jongen werd midden in de nacht wakker toen de buurman op de deur bonsde. "Daar is hij zo van geschrokken, dat hij tot maanden daarna niet goed kon slapen. Hij had last van nachtmerries en huilbuien." Jurgen en zijn vrouw wisten zich geen raad meer en daarom is hun zoontje in therapie gegaan. "Het gaat nu gelukkig een stuk beter."

Jurgen is vooral boos om wat de brandstichter zijn zoontje heeft aangedaan. "Maar ik heb er niks aan om boos te blijven, daar schiet ik niks mee op. Ik hoop wel dat ik hem niet tegenkom, want dat zou voor ons allebei niet goed zijn." Jurgen hoeft ook niet te weten wie de dader is.

Verdachten opgepakt

Dennis weet dat inmiddels wel. Er werden direct twee verdachten opgepakt. Een van hen is uiteindelijk vervolgd. Dennis is naar een eerste rechtszitting geweest. Ook voor het verwerkingsproces. "Dat is best wel confronterend. Ik kookte van binnen." Bij een volgende rechtszaak mag Dennis ook een verklaring afleggen. "Dan ga ik hem wel vertellen wat hij mij heeft aangedaan, maar ik vraag me af of hij dat echt gaat beseffen."

Of ze nog ooit iets van hun schade vergoed zullen krijgen, betwijfelen Dennis en Jurgen. "Ik hoop het wel", zegt Dennis. "Ik ben alles kwijtgeraakt en alles wat ik nog van hem terugkrijg, heb ik in ieder geval gewonnen."