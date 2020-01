Het was heel warm, maar een temperatuurrecord zit er woensdag niet in

We hadden bijna weer een weerrecord te pakken, maar het zat er niet in. De hoogst gemeten temperatuur in Brabant was woensdag 12,6 graden in Gilze-Rijen. Voor een Brabants record was 12,8 graden nodig.

Het laatste record van 8 januari was in 2007. Toen was het ook extreem zacht voor de tijd van het jaar. Het werd het in Woensdrecht en Gilze-Rijen 12,7 graden.

Voor een landelijk record had het woensdag 13 graden moeten worden. Ook dat is niet gebeurd.

Donderdag kleine kans

Donderdag blijft het weer zacht en regenachtig. Het wordt dan maximaal 14 graden en we krijgen een stevige zuidwestenwind. De kans dat morgen een record wordt verbroken is volgens MeteoGroup heel klein. Daarvoor hebben we bijna 15 graden nodig.

