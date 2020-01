Het geduld van de bakker raakt op: 'Van wie is toch die gestrande auto die hier al een week staat?'

VESSEM -

Bakker Pierre Henst in Vessem zit er behoorlijk mee in zijn maag. Een groene Opel Astra die sinds oudjaar bij hem voor de winkel staat. De auto had pech. De eigenaar is op nieuwjaarsdag nog een keer teruggekomen en sindsdien is er niemand meer die zich om de Opel bekommert. Van wie de wagen is, dat is een compleet raadsel.