Dit is overgebleven van het ooit zo revolutionaire Huis van de Toekomst [RONDLEIDING]

"Nog altijd bellen mensen aan om te zien wat er over is van de uitvindingen van toen", lacht Collin Bell. De salesmanager werkt nu in het beroemde pand voor het Safety Experience Center, een bedrijf dat slipcursussen organiseert. "Bijna elke klant wil een Chriet Titulaer-rondleiding. En dat doe ik met plezier."



Zo ziet het Huis van de Toekomst er nu uit.

Honderden demonstraties

Met zijn iconische ringbaardje veroverde sterrenkundige en schrijver Chriet Titulaer de Nederlandse televisie. In juni 1989 opende hij het Huis van de Toekomst, naast het Autotron in Rosmalen. Het doel was om mensen aan het denken zetten over de toekomst. Ruim 250 demonstraties van moderne technologie waren te zien: van beeldtelefoon tot een robot die een eitje kan bakken.

Bijna alle snufjes van toen zijn inmiddels uit het gebouw verdwenen. Toch zijn nog enkele pareltjes te bewonderen. Zo staat de enorme witte trechter nog op het dak, die regenwater op moest vangen voor de toiletten. "Dat wordt nu breed toegepast. Hij was zijn tijd ver vooruit", weet Bell. Ook functioneert een glazen wand nog, die met één druk op de knop geblindeerd kan worden.



'Dak open'

Ook het beroemde glazen dak boven het bad, dat met de woorden 'dak open' automatisch opende, doet het niet meer. "Het enige dat het dak nog kan, is lekken", lacht Bell. "We gebruiken het nu als opslag."



Zo zag het huis in de jaren '90 eruit.

Videobellen

Veel toepassingen die Titulaer installeerde, zijn nu inderdaad realiteit. Zo voorspelde en installeerde hij een automatische stofzuiger, interactieve televisie, schermen voor videobellen en met stem bedienbare lampen. Ook voorspelde hij zonnepanelen en het inmiddels gangbare scheiden van afval.

Ruim 3,5 miljoen mensen bezochten het huis. Zeven jaar naar de opening werd het gesloten. De contracten met bedrijven liepen af. In 1999 werd het een feestlocatie. Nu wordt het dus gebruikt om gasten te ontvangen voor antislipcursussen. Zover bekend zijn er geen nieuwe plannen om het initiatief van toen nieuw leven in te blazen.

Het Huis van de Toekomst nu. (foto: Omroep Brabant)