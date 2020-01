Meldpunt Boer met Kiespijn: 40 procent van stoppende boeren komt in financiële problemen

Een flink deel van de Brabantse boeren die moeten stoppen vanwege de vervroegde milieuregels, komt in financiële problemen. Zo’n 40 procent van de boeren die bezig zijn met stoppen, geeft dat aan in ons Boer met Kiespijn meldpunt.

Ruim honderd boeren hebben de afgelopen week het meldpunt Boer met Kiespijn ingevuld. Meer dan de helft van hen geeft aan onlangs gestopt te zijn vanwege de nieuwe regels, of nu te overwegen dat te doen. Op deze kaart kun je zien hoe het er in jouw gemeente voorstaat:

Slapeloze nachten

“Ik moet een luchtwasser plaatsen op een stal, terwijl dit tot 2028 niet zou hoeven omdat ik een andere stal al had aangepast”, laat een boer uit Boxmeer weten via het meldpunt. “Omdat ik zelf waarschijnlijk geen opvolger heb een zeer lastige beslissing. Maar stoppen is eigenlijk ook geen optie, vanwege de restschuld.”

Een boer uit Oss laat weten zich druk te maken over de kosten die na het stoppen nog komen: “Ik ben 54 en dan wordt het moeilijk om geld te krijgen. Slapeloze nachten van de druk. En wat te doen met kosten van sloop?” Een boer uit Landerd laat weten dat hij tien jaar terug nog een grote hypotheek is aangegaan en dus niet zomaar kan stoppen.

Drie ton restschuld

Uit een eerdere peiling van Nieuwe Oogst (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/12/stikstofstrop-voor-brabantse-veehouders) bleek al dat zo’n 30 procent van de boeren die overwegen te stoppen, met een restschuld van meer dan drie ton zou blijven zitten.

Sociaal werker Adri van de Plas van de ZLTO begeleidt boeren die willen stoppen en helpt hen met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Hij erkent dat een flink deel van de boeren in een lastig parket zit. “De een heeft meer pech en de ander minder, maar sommige boeren hebben echt heel veel pech”, vertelt hij.

Geen herbestemming

Het gaat volgens Adri vooral om boeren met stallen op lastige locaties. “Als er geen herbestemming mogelijk is en er geen andere opties zijn, kun je niks met je stallen en je bedrijf”, legt hij uit. “En soms is er ook geen geld voor de sloop van die stallen. Daar hebben de boeren geen oplossing voor en ik ook niet. Dat wordt straks nog wel een probleem.”

Tegelijkertijd zijn er voor sommige boeren wel oplossingen. Zo kunnen varkenshouders zich tot en met 15 januari nog aanmelden voor een subsidieregeling voor warme sanering. “Het verschilt per situatie, maar voor best veel varkenshouders is dat een redelijke oplossing”, vertelt Adri. “Zeker omdat de verdiensten in de varkenssector de afgelopen jaren goed waren, is dat dan financieel gezien bij elkaar opgeteld een goede manier om te stoppen.”

Geen financiële vergoeding

De subsidieregeling voor varkenshouders is specifiek in het leven geroepen in verband met stankoverlast, en staat dus los van de strengere milieuregels die naar voren zijn gehaald. Andere veehouders komen hiervoor niet in aanmerking.

“Voor melkveehouders bijvoorbeeld, is er niets. De melkprijs is marginaal geweest de laatste jaren, dus voor hen is het vaak heel moeilijk om het allemaal financieel sluitend te krijgen.” Wel geeft Adri aan dat de situaties per boer veel kunnen verschillen. “Soms heeft iemand twee ton restschuld, maar ook 20 hectare grond. Dan valt met een stuk verkoop van de grond ook best wat op te lossen.”

